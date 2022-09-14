Меган Маркл могла прийти на поминки королевы Елизаветы II с микрофоном

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Супругу принца Гарри, известную американскую актрису Меган Маркл заподозрили в предательстве королевской семьи. Пользователи социальных сетей обратили внимание на микрофон, который был спрятан под платьем девушки на поминках королевы Елизаветы II.

Снимки знаменитости с траурной церемонии прощания с многолетней королевой Великобритании мгновенно разлетелись по социальным сетям. Сноха нового короля Карла III появилась на панихиде в черном платье.

Оценивая внешний вид герцогини Сассекской, поклонники и недоброжелатели обратили внимание на квадратный предмет, спрятанный в ее наряде. Комментаторы пришли к выводу, что это мог быть микрофон, пишет ФАН со ссылкой на портал Page Six.

С уходом из жизни королевы Великобритании Елизаветы II у герцогини Сассекской Меган Маркл и ее супруга принца Гарри появилась надежда на приобретение их детьми титулов «принца» и «принцессы», которые экс-монархиня отказывалась предоставлять. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт в истории британской королевской семьи и автор Telegram-канала Westminister Василий Егоров.