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Главные новости к утру 15 сентября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 15 сентября
Фото: Pexels

Собранные компетентными органами новые доказательства могут указывать на гораздо большее количество жертв блокады Ленинграда фашистской Германией, чем считалось ранее. Об этом журналистам рассказал прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм (демократ и республиканка) внесли на рассмотрение в Конгресс США новый законопроект о включении России в перечень стран — спонсоров терроризма в обход позиции американского Госдепартамента.

Кортеж украинского президента Владимира Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. Сам украинский лидер не пострадал, врачи оказали помощь водителю транспортного средства, которое врезалось в кортеж.

Южнокорейская компания Samsung рассчитывает на возвращение на российский рынок до конца нынешнего года, сообщил журналистам источник, близкий к компании. По его словам, речь идет в том числе о возобновлении поставок техники ретейлерам и перезапуске официального интернет-магазина на территории РФ.

Международная федерация автоспорта шантажирует российского гонщика Сергея Карякина. Спортивные чиновники требуют от россиянина публичного осуждения спецоперации РФ на Украине. Иначе его не допустят до ралли-рейда «Дакар», намеченного на январь 2023 года.

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