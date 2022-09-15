«Она наша»: Лолита объяснила отъезд Пугачевой за границу

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По мнению певицы Лолиты Милявской, Алла Пугачева больше не уедет из России, а предыдущий отъезд был связан с климатом.

— Я сомневалась только в том бреде, который писали. Вот, мол, Борисовна уехала. Каждый год ездила, а сейчас раздули. Но Пугачева точно никуда не уедет, она наша, — отметила Милявская.

Кроме того, знаменитость добавила, что Пугачева сотворила революцию в своем жанре, подарила остальным свободу вокала и продвижение по карьере. При этом, сама того не подозревая, Примадонна воспитала всех, поделилась Милявская в интервью «КП».

Недавно музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Вечерней Москве», что недавно вернувшаяся в Россию супруга Галкина певица Алла Пугачева уже давно никому не интересна. Ее приезд в Россию критик посчитал просто очередной попыткой певицы привлечь к себе внимание.

Таролог Саона выразила мнение, что певица вернулась в Россию после нескольких месяцев отсутствия для «разведки». Отмечается, что она вернулась без своего мужа телеведущего Максима Галкина. По словам таролога, это спровоцировало появление разного рода домыслов и предположений.