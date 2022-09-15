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Врач рассказала, какие витамины нужно хранить в холодильнике

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказала, какие витамины нужно хранить в холодильнике
Фото: Unsplash

Врач общей практики Анна Роенкова рассказала, какие витамины нужно хранить в холодильнике.

В первую очередь в холодильник следует помещать все добавки с жирными кислотами в составе. К таким относится рыбий жир — как в жидком виде, так и в капсулах, льняное масло, масло огуречника, вечерней примулы, облепихи, омега-кислоты.

Также требуют хранения в холодильнике добавки лецитина (жирообразные вещества, которые входят в состав всех клеточных оболочек и являются строительным материалом для клеток, тканей, органов).

Также, по словам эксперта, в холоде стоит держать все пробиотики. Если подобные добавки заказываются через интернет, то нужно убедиться в том, что их будут правильно доставлять — в термопакетах с охладителями или льдом. Это особенно важно, если препараты не термостабильные, передает aif.ru.

При каких состояниях не рекомендуется принимать витамины, сообщила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

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