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Движение транспорта восстановили на улице Большая Лубянка

Георгий Соланович
Город
Движение транспорта восстановили на улице Большая Лубянка
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Большая Лубянка, 2 Карта всех событий

Движение транспорта на улице Большая Лубянка было восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 15 сентября.

— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что ранее движение на Большой Лубянке в районе дома 2 было перекрыто. Водителей попросили выбирать альтернативные пути маршрута.

До этого сообщалось, что движение в Ананьевском переулке будет перекрыто 17 сентября из-за съемок кино. Перекрытия не будут продолжаться более пяти минут.

Также стало известно, что движение в районе Нижегородской улицы и Рязанского проспекта будет ограничено в ночное время с 18 сентября по 2 октября.

12 сентября сообщалось, что движение на ряде улиц в центре столицы будет перекрыто в связи с проведением Московского марафона 18 сентября. Известно, что участки маршрута будут полностью перекрыты с 07:00 до 17:00.

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