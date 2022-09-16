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Приметы и советы

Один человек погиб при обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Один человек погиб при обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области
Фото: Минобороны РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в пятницу, 16 сентября, об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Валуйки, в результате погиб один человек, двое пострадали.

— ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим, — написал он в Telegram-канале.

Гладков также рассказал, что загорелись восемь частных жилых домов по улице Школьная и три автомобиля.

Отмечается, что соцобъекты в данный момент будут переводить на резервные источники питания.

15 сентября таможенный терминал загорелся в Белгородской области из-за обстрела ВСУ. Украинские военные обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области. Территория АЗС не пострадала.

До этого Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны ВСУ. По его словам, в населенном пункте наблюдались разрушения в зданиях местной школы, ДК и администрации.

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