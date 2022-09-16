«Киеву придет конец»: посол России объяснил шведам, что происходит на Украине

Фото: Минобороны РФ

Украине быстро придет конец, если Россия вместо специальной военной операции перейдет к настоящим военным действиям. Об этом сообщил посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев.

— Со стороны России — это специальная военная операция, а не война. Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро, — заявил он в беседе с изданием Expressen.

Дипломат подчеркнул, что Россию невозможно изолировать от мира, и призвал Запад об этом помнить.

— Мы побеждаем. Так и запишите, — сказал Татаринцев.

15 сентября штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении Майорска. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о приближении фронта к границам республики. По его словам, линия боевого соприкосновения находится уже примерно в 10 километрах от границ региона.

До этого сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение Минобороны РФ наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине. Он выразил надежду на то, что специальная военная операция перейдет «в более решительный характер».