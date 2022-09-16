Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Парламент Казахстана одобрил в первом чтении поправки в Конституцию

Лейла Алиева
В мире
Парламент Казахстана одобрил в первом чтении поправки в Конституцию
Фото: Pixabay

Парламент Казахстана принял поправки, согласно которым вводится однократный семилетний президентский срок, а столица переименовывается в Астану. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

Новость дополняется.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте