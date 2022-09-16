Мощный взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР

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В здании Генеральной прокуратуры ЛНР прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пятницу, 16 сентября.

— По предварительным данным, есть жертвы, — отметил он.

Уточняется, что взрыв произошел в кабинете генпрокурора. На данный момент территория оцеплена силовиками, а на месте происшествия работают аварийные и спасательные службы, пишет РИА Новости.

Накануне таможенный терминал загорелся в Белгородской области из-за обстрела ВСУ. Украинские военные обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области. Территория АЗС не пострадала.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны ВСУ. По его словам, в населенном пункте наблюдались разрушения в зданиях местной школы, ДК и администрации.

Украинские военные ракетными ударами по Новой Каховке в Херсонской области 2 сентября разрушили водный элеватор украинской аграрной компании. В результате было уничтожено огромное количество зерна, а производственные мощности оказались разрушены.