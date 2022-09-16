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Генпрокурор ЛНР погиб в результате взрыва в здании прокуратуры

Лейла Алиева

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Генпрокурор ЛНР погиб в результате взрыва в здании прокуратуры
Фото: Pixabay

Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб после взрыва, который прогремел в здании генеральной прокуратуры Луганска. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.

— Сергей Горенко погиб при взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства — прим. «ВМ») в здании генпрокуратуры в Луганске, — передает его слова РИА Новости.

Мощный взрыв прогремел около полудня в кабинете генпрокурора в здании прокуратуры ЛНР. Уточняется, что территория оцеплена силовиками, а на месте происшествия работают аварийные и спасательные службы.

В этот же день по центру Херсона рядом со зданием местной администрации ВСУ совершили ракетный удар. Инцидент произошел во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов.

Позже заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что удар пришелся по его кабинету в здании областной администрации.

Накануне из-за обстрела ВСУ таможенный терминал загорелся в Белгородской области. Украинские военные обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области. Территория АЗС не пострадала.

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