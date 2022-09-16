Финансовый эксперт Григорьев рассказал о выгоде расчетов в рублях в Турции

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В нынешней ситуации россиянам предложение об использовании рублей в Турции может быть очень выгодно. Об этом рассказал финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

— Расчет в рублях будет достаточно хорошей альтернативой. Ведь пользоваться валютными картами Visa, Mastercard сейчас невозможно за пределами России, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

Григорьев добавил, что если раньше можно было практически без потерь на разнице курса обменять российскую валюту на иностранную, сейчас это достаточно проблематично.

Что касается непосредственной возможности расплачиваться в отечественной валюте, то сначала необходимо посмотреть на то, какой будет курс пересчета рубля в лиру и комиссия, пояснил экономист.

Ранее директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин рассказал, что РФ и Турция обсуждают возможность проводить расчеты в отелях в рублях.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что доля расчетов в национальных валютах между государствами-участниками ШОС растет, передает Взгляд.ру.

Российские банки предлагают юань, азербайджанский манат и казахстанский тенге. Именно эти три валюты наиболее популярны сейчас, валюту других стран в России можно приобрести, но она имеет некоторые минусы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.