В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибли 24 военных Киргизии

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24 человека погибли при боестолкновениях на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в Министерстве здравоохранения Киргизии.

— В организации здравоохранения Баткенской поступили тела 24 погибших, — сказано в сообщении ведомства на странице в соцсети Facebook*.

По информации ведомства, в больницах остаются 87 пострадавших, из которых пятеро помещены на амбулаторное лечение, сообщает ТАСС.

16 сентября президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на саммите ШОС пришли к договоренности об отводе военных от границы между двумя странами. Также лидеры двух стран приняли решение о совместной работе председателей госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана.

Алексей Фененко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о том, как в дальнейшем может развиться конфликт между Киргизией и Таджикистаном. По его мнению, данное столкновение станет вызовом как для Шанхайской организации, так и для Организации Договора о коллективной безопасности. При этом устав ОДКБ предполагает защиту от внешней агрессии, но он совершенно не рассматривает вопрос конфликтов между двумя участниками организации.

*Facebook — соцсеть признана в России экстремистской.