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Песков скептически оценил идею Зеленского обменять военнопленных на поставки аммиака

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков скептически оценил идею Зеленского обменять военнопленных на поставки аммиака
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия считает неуместным предложение президента Украины Владимира Зеленского об освобождении военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса.

— Разве люди и аммиак — это одно и то же?! — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, готовы ли в РФ рассмотреть это предложение.

16 сентября украинский лидер сказал, что он против транзита аммиака из России через Украину и готов поддержать его, но лишь в обмен на украинских военнопленных. Он предложил такой вариант ООН.

В начале июля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что попавшие в плен российские военные подвергались пыткам со стороны СБУ Украины. По ее словам, судебные процессы над российскими солдатами на Украине проходили в кратчайшие сроки и сопровождались многочисленными нарушениями.

В апреле в Минобороны заявили, что к российским военнопленным на Украине применяются пытки, сравнимые с карательными мерами в годы Великой Отечественной войны.

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