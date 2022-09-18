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Главные новости к утру 18 сентября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 18 сентября
Фото: Pexels

Топливный рынок в РФ стабилен, однако есть опасения относительно зимнего дизтоплива, рассказал журналистам президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Глава объединения пояснил, почему в стране может возникнуть дефицит этого нефтепродукта.

Депутат Европейского парламента Майкл Уоллес провел необычную акцию, чтобы поддержать итальянскую футбольную команду «Торино». Политик появился на официальном заседании в игровой футболке россиянина Алексея Миранчука, который не так давно перебрался в туринский клуб на правах аренды.

Администрация американского президента Джо Байдена активизировала усилия по закрытию тюрьмы на территории военно-морской базы США Гаунтанамо, расположенной на Кубе. В этих целях там назначили нового спецпредставителя от Госдепартамента.

Миллионы бюджетников могут рассчитывать на повышение оклада с 1 октября. Речь идет о тех, кто не попал под майские указы президента России, сообщил журналистам доцент кафедры экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Бразильские игроки футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Клаудиньо и Малком запустили процесс получения российского гражданства. Так они рассчитывают платить меньше налогов с зарплат.

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