Все соцобъекты Москвы подключат к отоплению до 20 сентября

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Все социальные учреждения столицы подключат к системам отопления до 20 сентября. Об этом сообщил глава центрального диспетчерского управления столичной объединенной энергетической компании Валерий Маслов в понедельник, 19 сентября.

— Сегодня мы планируем максимально закончить подключение этих объектов, — передает слова Маслова РИА Новости.

Отопительный сезон в Москве в этом году начался досрочно в связи с резким похолоданием. Первыми получили тепло социальные учреждения, среди которых детские сады, школы, спортивные объекты, больницы и поликлиники.

Отопление в городе начали включать 18 сентября. В данный момент почти 50 процентов жилых домов и свыше 78 процентов социальных объектов в столице уже подключили к системам. В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» назвали температурные нормы во время отопительного сезона.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Названы температурные нормы во время отопительного сезона

Также в Москве заработала горячая линия общегородского контакт-центра по вопросам отопления. Жители столицы с ее помощью могут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батареи, протечке и других проблемах.



«Вечерняя Москва» в беседе со специалистом по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константином Крохиным решила выяснить, что делать, если в доме не заработали батареи, а также куда обращаться, если в квартире недостаточно тепло.