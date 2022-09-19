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В Госдуме пройдут открытые слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды

Лала Манушакян
Политика
В Госдуме пройдут открытые слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды
Фото: Пресс-служба Госдумы

Совет Госдумы назначил на 29 сентября парламентские слушания о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

— Совет Госдумы определил: открытые слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды будут проведены в Госдуме 29 сентября, — написал Хинштейн в Telegram-канале.

В июне заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает штраф до десяти миллионов рублей для юридических лиц за пропаганду нетрадиционной ориентации в России. Согласно документу, предлагается сделать незаконной пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди всех граждан.

2 сентября Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор поддержал законопроект о введении административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

Помимо этого, в начале сентября в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди детей. Автором документа является курултай (заксобрание) Республики Башкортостан.

Инициаторы утверждают, что сторонники данной идеи отождествляют себя с последователями гедонизма — философского течения, ставящего удовольствие человека выше прочих ценностей.

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