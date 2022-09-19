Елизавету II захоронили в королевской усыпальнице в Виндзоре

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Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II захоронили в королевской усыпальнице в Виндзоре.

С гроба монархини сняли корону, скипетр и державу. Их передали главному священнику Виндзора.

Вскоре королевский ювелир доставит эти предметы в Лондонский Тауэр, где хранятся императорские драгоценности, передает РБК.

19 сентября в Лондоне началась церемония прощания с Елизаветой II. На похороны прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также президент США Джо Байден.

Последний попал в неловкую ситуацию. Американского лидера засняли на видео, пока что-то обсуждал с одним из гостей церемонии, смеясь и улыбаясь.

Королева Великобритании скончалась на 97-м году жизни. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет. По случаю ее смерти во всем Соединенном Королевстве был объявлен десятидневный траур.

За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни Елизаветы II.