Лукашенко пообещал не допустить удара по российским военным через Белоруссию

Фото: Администрация президента РФ

Минск не допустит какой-либо атаки через свою страну по российским военным. Это является обязанностью перед Москвой. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 20 сентября.

— И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником, — сказал он.

Белорусский лидер добавил, что не стоит упрекать правительство в отказе принимать участие в спецоперации на Украине. По его словам, политика Минска направлена на защиту населения и собственной безопасности, отметили в пресс-службе президента Белоруссии.

До этого Александр Лукашенко заявил, что человечество оказалось на пороге ядерного конфликта впервые со времен холодной войны. Он подчеркнул, что сейчас мир переживает непростые времена и многие сравнивают современные события с историей XIX и XX веков.

1 сентября белорусский лидер высказал мнение, что развязка конфликта на Украине уже близка. Лукашенко отметил, что сейчас свое слово должен сказать украинский народ.