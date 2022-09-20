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ВГА Запорожья: Референдум по вхождению в состав РФ пройдет на освобожденной территории

Георгий Соланович

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ВГА Запорожья: Референдум по вхождению в состав РФ пройдет на освобожденной территории
Фото: shutterstock

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России будет проведен только на освобожденных территориях региона. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов во вторник, 20 сентября.

— Сейчас референдум будет проведен на освобожденной территории, а потом мы шаг за шагом будем освобождать родную землю, — сказал Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

Он также добавил, что провести голосование в городе Запорожье не получится, так как все принявшие в нем участие горожане окажутся в опасности.

До этого Рогов заявил, что общенародное голосование по вхождению Запорожья в состав России может состояться уже в ближайшие дни.

Член ВГА региона подчеркнул, что население региона уже готово поставить точку в вопросе территориальной принадлежности Запорожья. Территорию, считает он, после присоединения к России ждет только процветание и благополучие.

Кроме того, стало известно, что референдум за вхождение ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября текущего года.

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