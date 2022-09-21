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«Подавишься ждать!»: Гузеева резко ответила русофобке в соцсетях

Юлия Курганова
Общество
«Подавишься ждать!»: Гузеева резко ответила русофобке в соцсетях
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева разместила в личном блоге фото, сделанное в Венеции три года назад. Некоторым подписчикам это не понравилось — они решили, что знаменитость позволяет себе спокойно путешествовать по Европе в трудное для страны время.

Также в комментариях под постом появились русофобские высказывания. Одна из пользователей назвала россиян изгоями, выразив надежду на то что для Гузеевой это был последний шанс выехать в Европу. Звезда в долгу не осталась и резко ответила подписчице.

— Подавишься ждать! — написала телеведущая, сообщает издание StarHit.

На днях Гузеева рассказала о волнении из-за съемок в шоу «Голос 60+». Она призналась, что абсолютно не ждала предложения стать ведущей популярного проекта. По ее словам, это было «очень пугающе».

До этого музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о Ларисе Гузеевой в качестве ведущей шоу. По его словам, она не подходит на роль ведущей этой программы. Идеально для этой роли подходил только Дмитрий Нагиев.

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