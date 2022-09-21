Выставка «Город, удобный для всех» откроется 21 сентября в столичном метро

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Филёвская линия, метро Выставочная Карта всех событий

На станции метро «Выставочная» с 21 сентября по 4 октября горожане смогут посетить фотовыставку «Город, удобный для всех», которая расскажет о двух проектах программы «Мой район». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 21 сентября.

— Мы открыли фотовыставку, посвященную двум городским проектам мэра Москвы — «Проектируем район» и «Питомцы в Москве». Благодаря им город становится удобнее, ведь в развитии принимают участие сами жители, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первая часть выставки посвящена проекту «Питомцы в Москве». Она расскажет об истории развития проекта, его результатах и так далее. Во второй половине экспозиции москвичи познакомятся с пилотной программой «Проектируем район». Благодаря ей горожане смогли принять участие в создании концепций междворовых территорий, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в Музее Победы ко Дню оружейника открыли интерактивный тир. Участники смогут погрузиться в виртуальную версию сражений Великой Отечественной войны, посетить мастер-классы, квесты и многое другое.