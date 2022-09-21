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Последний в этом году мотофестиваль пройдет в Москве с 23 по 25 сентября

Лейла Алиева
Город
Последний в этом году мотофестиваль пройдет в Москве с 23 по 25 сентября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мотосезон этого года подходит к концу, в связи с этим с 23 по 25 сентября в столице пройдет последний мотофестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 21 сентября.

Для проведения мероприятий в столице будет организовано сразу две площадки. Так, 23 и 24 сентября фестиваль пройдет в Парке Горького, а 25 сентября — в Центре технических видов спорта в Печатниках.

Кроме того, 24 сентября для москвичей подготовили мотопробег, который стартует от проспекта Академика Сахарова. Участникам предстоит проехать полтора круга по Садовому кольцу до Парка Горького, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В связи с проведением мотопарада 24 сентября на ряде улиц в Москве ограничат движение. Уточняется, что схема движения транспорта изменится, а на некоторых участках будут действовать ограничения. Так, на ряде дорог будет перекрыт проезд, а также введен запрет на парковку. Жителям и гостям столицы рекомендовали пользоваться общественным транспортом для поездок в центр в этот день.

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