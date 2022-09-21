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ОНФ проведет патриотическую акцию «Своих не бросаем» 23 сентября на Манежной площади

Елена Самойлова
Город
ОНФ проведет патриотическую акцию «Своих не бросаем» 23 сентября на Манежной площади
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» организует патриотическую акцию «Своих не бросаем» на Манежной площади 23 сентября. Обращение о проведении акции ОНФ направили мэру Москвы Сергею Собянину в среду, 21 сентября.

— Просим оказать содействие в организации и проведении акции 23 сентября 2022 года с 15:00 до 19:00 на территории Манежной площади, — следует из документа.

Отмечается, что мероприятие имеет общественно значимый характер и станет ярким событием в городской жизни. В акции планируется участие представителей Общественной палаты РФ, общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданских активистов и жителей столицы. Кроме того, выступят артисты и музыканты, среди них Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф. Скляр и Shaman.

Помимо ОНФ, инициативу о проведении мероприятия выдвинул и столичный комитет общественных связей и молодежной политики.

— Проведение патриотического мероприятия в дни референдумов отвечает чаяниям всех россиян и поможет выразить поддержку москвичей жителям освобожденных территорий, — цитирует организаторов агентство городских новостей «Москва».

21 сентября состоялось обращение Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в России.

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