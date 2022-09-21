Москвичей предупредили о возможных ограничениях на станции «ЦСКА» из-за концерта

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро ЦСКА Карта всех событий

Москвичей предупредили, что по требованию полиции на станции метро «ЦСКА» возможны ограничения входа и выхода из-за концерта во дворце спорта «Мегаспорт». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 21 сентября.

— Билеты на обратную поездку в метро лучше купить заранее. Это поможет сэкономить время в пути после мероприятия, — говорится в сообщении.

Кроме того, оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами. Уточняется, что концерт начнется в 20:00, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в период с 01:00 24 сентября по 04:00 25 сентября изменится расписание поездов, курсирующих на втором направлении Московских центральных диаметров. Кроме того, из-за проводимых работ будут увеличены интервалы движения составов.

Также расписание поездов на Савеловском направлении изменится в ночь с 23 на 24 и с 24 на 25 сентября. Как отмечается, изменения связаны с проведением работ по замене стрелочного перевода на станции Марк в рамках строительства ТПУ «Лианозово».