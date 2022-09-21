Путин заявил, что Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой

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С оценкой роли в истории России императора Николая II, а также советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина пока что следует повременить. Такое заявление сделал в среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин.

— Не так много с исторической точки зрения прошло времени, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры, — заметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что все трое сыграли значительную роль в становлении России. Они сделали ее великой мировой державой, передает слова Путина РИА Новости.

Президент заявил, что российская цивилизация очень самобытна и у нее есть свой, особый путь. По его словам, за суверенитет России, ее традиции и свободы нужно бороться. Об этом российский президент рассказал в речи к 1160-летию зарождения российской государственности.

21 сентября было показано обращение Владимира Путина к россиянам по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.