Медведев призвал не пугать Россию ударами НАТО по Крыму

Фото: Администрация президента РФ

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что не надо пугать Россию разговорами про удар со стороны НАТО по Крымскому полуострову. Об этом стало известно в четверг, 22 сентября.

— Разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Кроме того, он порекомендовал понять «западному истеблишменту», что «Россия выбрала свой путь».

— Обратной дороги нет, — заключил политик.

До этого президент России Владимир Путин заявил, страны коллективного Запада подталкивают Российскую Федерацию к переносу боев на ее территорию. По его мнению, Запад угрожает применением ядерного оружия.

21 сентября было показано обращение президента по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. В процессе эфира глава государства заявил о частичной мобилизации в стране.