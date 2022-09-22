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Медведев призвал не пугать Россию ударами НАТО по Крыму

Евгений Жуков
В мире
Медведев призвал не пугать Россию ударами НАТО по Крыму
Фото: Администрация президента РФ

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что не надо пугать Россию разговорами про удар со стороны НАТО по Крымскому полуострову. Об этом стало известно в четверг, 22 сентября.

— Разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Кроме того, он порекомендовал понять «западному истеблишменту», что «Россия выбрала свой путь».

— Обратной дороги нет, — заключил политик.

До этого президент России Владимир Путин заявил, страны коллективного Запада подталкивают Российскую Федерацию к переносу боев на ее территорию. По его мнению, Запад угрожает применением ядерного оружия.

21 сентября было показано обращение президента по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. В процессе эфира глава государства заявил о частичной мобилизации в стране.

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