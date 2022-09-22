В «Боевом братстве» поддерживают решения президента РФ по защите Донбасса

Фото: Администрация президента РФ

Заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Питеримов полностью поддерживает решения президента России Владимира Путина и правительства страны о действиях во время спецоперации на Украине. Об этом он заявил в четверг, 22 сентября.

— Все правильно сделали, надо сейчас полностью завершить все задачи, которые были поставлены 24 февраля, — подчеркнул он.

По словам Питеримова, на сегодняшний день все члены организации так или иначе задействованы в специальной военной операции. Так, некоторые члены занимаются гуманитарной помощью народу Донбасса, а кто-то участвует в СВО добровольцами, передает агентство городских новостей «Москва».

21 сентября было показано обращение президента РФ Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. В процессе телепередачи глава государства заявил о частичной мобилизации в стране.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.