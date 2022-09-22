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Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации

Евгений Жуков
Политика
Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил решение о частичной мобилизации противостоянием блоку НАТО. Об этом стало известно в четверг, 22 сентября.

— Сейчас де-факто нам противостоит фактически блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости, — передает слова представителя Кремля РИА Новости.

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам страны по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России.

Во время трансляции глава государства также заявил о частичной мобилизации в Российской Федерации. Согласно представленному документу, призыву на военную службу будут подлежать только определенные категории людей.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.

Дмитрий Песков Мобилизация Россия НАТО
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