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Песков назвал ложью информацию о планах мобилизовать миллион человек

Евгений Белоусов
Политика
Песков назвал ложью информацию о планах мобилизовать миллион человек
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Информация о том, что в скрытом седьмом пункте указа о частичной мобилизации идет речь о призыве миллиона человек, — ложь. Об этом в четверг, 22 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Это ложь, — передает слова Пескова РИА Новости.

До этого появились сообщения о том, что указ президента России Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации в стране якобы содержит скрытый пункт, согласно которому планируется призвать до миллиона человек.

21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.

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