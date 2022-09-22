Военный комиссар Москвы опубликовал приказ о мобилизации

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов в четверг, 22 сентября, подписал приказ «Об объявлении мобилизации».

— Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Москвы, получившим персональные повестки военного комиссариата, явиться в сроки и пункты, указанные в их персональных повестках, — отмечается в документе.

Частичная мобилизация действует на территории столицы с 09:00 21 сентября. Призванные в мобилизационные пункты граждане должны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в повестках, передает агентство городских новостей «Москва».

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Позже в Генштабе дали разъяснения по частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет.

Закон «О воинской обязанности и военной службе» гласит, что у призывника на срочную службу в армию есть возможность получить отсрочку по состоянию здоровья. Категорию своей годности к службе он может получить после проведенной медицинской комиссии на территории военкомата. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».