Глава ДНР Пушилин проголосовал на референдуме о присоединении к России

Фото: roscongress / Анатолий Медведь

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин проголосовал в пятницу на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ на одном из придомовых участков.

Глава республики продемонстрировал заполненный бюллетень, где видно, что он проголосовал за вхождение республики в состав Российской Федерации. Название города, в котором проголосовал глава ДНР, не указывается в целях безопасности.

— Сегодня творится история, здесь причастность каждого жителя Донбасса, который стойко выдержал все эти испытания за эти долгие восемь лет, — сказал он.

На избирательный участок Пушилин приехал с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что референдумы о вхождении в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Кроме того, в некоторых регионах России открылись участки для голосования для беженцев.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин обратился к народу Донбасса накануне ожидаемых референдумов. Он призвал людей ничего не бояться и подчеркнул, что граждане имеют «право на самоопределение», которое закреплено в Уставе ООН.