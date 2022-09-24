«Не слабо»: Лоза заявил о готовности записаться добровольцем в армию

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Певец Юрий Лоза поделился со своими подписчиками мыслями о частичной мобилизации и заявил, что ему не слабо записаться в армию добровольцем.

Однако артист уверен, что его не возьмут на службу из-за возраста и телосложения.

— Несколько раз меня спросили в комментариях: а не слабо ли мне пойти в военкомат и записаться добровольцем? Отвечаю: не слабо, только кто ж меня возьмет? Во-первых, я в два раза старше предельного возраста, объявленного в мобилизации. Во-вторых, я большой и медленный, в меня трудно не попасть, — объяснил Лоза на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, на поле боя, по мнению артиста, он бы мешал своим товарищам, а не помогал.

До этого стало известно, что четыре депутата Государственной думы изъявили желание отправиться в зону специальной военной операции на Украине, среди них Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов, Сергей Сокол.

При этом пресс-секретарь Милонова сообщил, что депутат уже находится в Донбассе, а сам депутат отметил, что многие его знакомые офицеры, запасники и простые граждане добровольно ушли на фронт и верно служат стране.