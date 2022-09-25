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«Мрачные прогнозы»: Лавров прокомментировал слова Вучича о риске начала третьей мировой

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Мрачные прогнозы»: Лавров прокомментировал слова Вучича о риске начала третьей мировой
Фото: МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова президента Сербии Александра Вучича о том, что конфликт на Украине может перетечь в третью мировую войну, заявил, что не станет заниматься мрачными прогнозами.

— Я бы не стал сейчас здесь заниматься мрачными прогнозами, — сказал министр на пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генассамблеи ООН. Его слова передает РИА Новости.

Вучич 20 сентября заявил, что специальная военная операция ВС РФ на Украине может трансформироваться в большой военный конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны.

На следующий день сербский лидер выразил мнение, что президент России Владимир Путин не блефовал, когда речь зашла о защите страны всеми средствами в случае угрозы применения ядерного оружия. Вучич добавил, что Сербия надеется на мирный исход событий, который будет достигнут благодаря совместной работе всех сторон. Для этого им необходимо найти компромиссное решение. По словам президента, подобный результат станет намного лучше, чем ожидание «поражения другой стороны».

Украина Сергей Лавров Александр Вучич
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