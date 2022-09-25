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Стрелял в свою дочь: появились подробности убийства двух человек на западе Москвы

Георгий Соланович
Происшествия
Стрелял в свою дочь: появились подробности убийства двух человек на западе Москвы
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Студенческая улица Карта всех событий

Мужчина 1973 года рождения семь раз выстрелил в собственную дочь из охотничьего ружья, после чего свел счеты с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в воскресенье, 25 сентября.

Трагедия, о которой идет речь, произошла ранее в этот же день. Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями обнаружили на Студенческой улице около припаркованного автомобиля. Охотничье ружье, из которого стрелял мужчина, нашли там же.

— Мужчина 1973 года рождения произвел не менее 7 выстрелов из зарегистрированного на него охотничьего ружья в свою дочь 1992 года рождения, которая находилась в автомобиле, после чего покончил жизнь самоубийством, — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В ведомстве отметили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Ход расследования контролируется столичной прокуратурой.

Другое убийство произошло вечером 21 сентября. Во время семейной ссоры 36-летний сын убил своего отца 1957 года рождения и свел счеты с жизнью. Известно, что сын был ранее судим за кражу, а также проходил лечение в психиатрической больнице.

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