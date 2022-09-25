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В ДНР вскрыли готовившую теракты на референдуме агентурную сеть украинской разведки

Георгий Соланович

Сюжет: 

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В ДНР вскрыли готовившую теракты на референдуме агентурную сеть украинской разведки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники Министерства госбезопасности (МГБ) Донецкой народной республики (ДНР) вскрыли агентурную сеть Службы внешней разведки (СВР) Украины, которая готовила теракты во время референдума о присоединении республики к России. Об этом сообщили в пресс-службе штаба территориальной обороны ДНР в воскресенье, 25 сентября.

По данным штаба, еще в апреле сотрудники МГБ задержали жителя города Володарского Валерия Овсянникова. Как оказалось, задержанный в прошлом работал на СБУ, а сейчас является внештатным агентом СВР. Овсянников дал показания, в том числе о месте расположения штаба СВР в городе Мариуполе.

В ходе обыска организации, которую, как утверждал задержанный, СВР использовала для прикрытия, силовики обнаружили секретные документы, где содержались планы террористов, а также список агентов украинской спецслужбы в ДНР, уточняется в Telegram-канале штаба.

До этого сообщалось, что группу украинских наводчиков, состоящих из егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе, обезвредили в Херсонской области. Один из задержанных заявил, что выполнял задания своего зятя Леонида Головко, который является кадровым сотрудником СБУ.

Кроме того, недавно сотрудники ФСБ задержали сотрудника оборонного завода по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, он фотографировал чертежи деталей боевой авиационной техники и отправлял снимки гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода.

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