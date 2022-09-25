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Известный дрессировщик Аскольд Запашный заявил, что готов учавствовать в процессе частичной мобилизации и отправиться защищать интересы России.

Дрессировщику 44 года. Согласно законодательству, он все еще может быть призван в армию. По словам самого Запашного, мобилизация важна для будущего соотечественников, поэтому от службы не стоит уклоняться.

— Если мне придет повестка, я пойду, — передает слова актера цирка Teleprogramma.

24 сентября стало известно, что племянник председателя Государственной думы Вячеслава Володина добровольцем пришел в военкомат, получил повестку и в понедельник отправится на прохождение трехмесячных сборов.

Молодому человеку 30 лет, у него есть супруга и двое детей в возрасте 3 и 1,5 года. Отец мужчины был военным. Родственник спикера ГД также имеет опыт участия в боевых действиях в Сирии, где он служил в десантно-штурмовой бригаде. Кроме того, у молодого человека даже есть боевые награды.

До этого глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу и призвал неукоснительно соблюдать правила призыва.