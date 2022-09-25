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«Мы вас очень ждали»: дочь Лепса раскрыла имя новорожденного сына

Александр Афонин
Общество
«Мы вас очень ждали»: дочь Лепса раскрыла имя новорожденного сына
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Недавно певец Григорий Лепс впервые стал дедушкой. Артист сразу же поделился радостным событием с поклонниками. Спустя несколько дней дочь музыканта Инга раскрыла имя ребенка.

В своем личном блоге наследница Лепса опубликовала фотографию, сделанную, вероятно, в день выписки из роддома. На снимке — множество шаров. В подписи к кадру Инга назвала имя сына.

— Константин Михайлович, мы вас очень ждали. Дети — это все, — цитирует сообщение «Телепрограмма».

До этого сообщалось, что Григорий Лепс впервые стал дедушкой. В комментариях к публикации фанаты обрадовались данной новости. Они начали поздравлять артиста и желать ему всего наилучшего.

В августе стало известно, что известная российская исполнительница Лиза Монеточка впевые стала мамой. Артистка рассказала, что у нее родилась дочка, а сами роды прошли в одной из литовских больниц. Отцом ребенка является музыкальный продюсер Виктор Исаев.

Знаменитости Григорий Лепс Дети
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