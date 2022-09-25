Около 20 мощных взрывов прогремело в Херсоне

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В Херсоне прогремело около 20 мощных взрывов, а в небе над городом видны следы работы систем противовоздушной обороны. Об этом в воскресенье, 25 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру Херсона, ракеты попали в гостиницу. Огонь велся из американских РСЗО HIMARS. По предварительным данным, погибли два человека.

Позже стало известно, что депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко погиб в результате обстрела гостиницы в центре Херсона со стороны ВСУ. В херсонской военно-гражданской администрации назвали обстрел гостиницы спланированным террористическим актом Киева.

21 сентября как минимум четыре мощных взрыва прогремели в городе. Они были слышны неподалеку от мостоперехода ХБК — Таврический. Над местом взрыва поднялся густой черный дым. Информации о пострадавших не поступало.

В этот же день украинские войска нанесли ракетный удар по паромной переправе через Днепр в центре Херсона. Переправа в этот момент не работала, пострадавших при ракетном ударе нет.