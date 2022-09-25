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В США заявили об отсутствии планов вмешиваться во внутренние дела России

Александр Афонин
В мире
В США заявили об отсутствии планов вмешиваться во внутренние дела России
Фото: Pexels

Вашингтон не планирует вмешиваться во внутриполитические события в России и считает, что будущее страны должен определять народ. Об этом в воскресенье, 25 сентября, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Будущее российской политики будет диктоваться не Вашингтоном или кем-то в Европе, но людьми внутри России, — сказал он.

Советник добавил, что американскому руководству нужно сконцентрироваться на тех вещах, где они смогут принести наибольшую пользу. По его словам, наиболее эффективно это рассматривается в поддержке Украине. В связи с этим США продолжат оказывать помощь Киеву, передает РИА Новости.

До этого Джейк Салливан заявил, что Вашингтон «решительно» ответит на возможное применение ядерного оружия в конфликте на Украине со стороны России, о чем Москва была предупреждена. Он отметил, что Белый дом серьезно воспринимает заявления об ядерной угрозе.

21 сентября началось обращение российского лидера Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он заявил о частичной мобилизации в России.

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