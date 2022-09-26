Количество пострадавших из-за стрельбы в Ижевске увеличилось до девяти

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Количество пострадавших в результате стрельбы в школе в Ижевске увеличилось до девяти человек. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

По предварительной информации, помимо огнестрельных ранений, дети получили травмы от падения с высоты: ученики прыгали из окон, спасаясь от стрелка.

Шесть семилетних детей сейчас осматривают медики.

Трагедия, о которой идет речь, произошла ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в школу во время урока и открыл огонь. Охранник учебного заведения погиб, еще четверо детей пострадали. У одного из учеников колото-резаные раны.

На данный момент злоумышленника еще не задержали, он отстреливается от полиции.