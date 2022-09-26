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Депутат Хинштейн сообщил, что преступник мог использовать два пистолета во время стрельбы в Ижевске

Александр Афонин
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил, что преступник мог использовать два пистолета во время стрельбы в Ижевске
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Преступник, который открыл стрельбу в здании школы в Ижевске, мог использовать два травматических пистолета, переделанные под боевые патроны. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил депутат Государственной думы России Александр Хинштейн.

— По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена, — написал он в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в школе № 88 в Ижевске началась стрельба. По предварительной информации, в учебное заведение ворвался злоумышленник в черном. Он вошел в один из классов и открыл огонь.

Позже стало известно, что злоумышленник, который открыл стрельбу в школе № 88 в Ижевске, отстреливался от полиции на втором этаже учебного заведения. Мужчину еще не задержали. Никаких требований стрелок не выдвигал.

По данным Следственного комитета, жертвами стрельбы в ижевской школе стали девять человек. Среди них два охранника учреждения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые.

Ижевск Школы стрельба
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