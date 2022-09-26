«Мам, мне страшно»: мать ученика ижевской школы рассказала о стрельбе в здании

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Мать двоих учеников школы № 88 в Ижевске, где произошла стрельба в понедельник, 26 сентября, рассказала о реакции сына на произошедшее и процессе эвакуации детей.

— Сын в 11 часов написал: «Мам, мне страшно. Я тебя люблю, нас расстреливают». Подумала, что он прикалывается. Потом в чате школы пишут, что к ней не подходить, детям не звонить, идет обстрел, — сказала она.

По словам женщины, учителя и сотрудники школы сразу начали выводить детей из школы. Сперва они эвакуировали старшеклассников, позже — первый и вторые классы. Однако поступали сообщения, что учащиеся выпрыгивают из окон здания.

Она добавила, что в школе у нее учатся двое детей. Сын пошел в восьмой класс, а дочь — в первый. В день трагедии в здании находился только старший ребенок, передает телеканал 360.

До этого сообщалось, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. По предварительной информации, в учебное заведение ворвался злоумышленник в черном. Он вошел в один из классов и открыл огонь.

В результате трагедии число погибших в ижевской школе выросло до 13 человек. По информации Следственного комитета, среди погибших шестеро взрослых и семеро детей. Также пострадал 21 человек, из них 14 детей и семеро взрослых.