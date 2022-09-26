Число погибших в результате трагедии в школе в Ижевске выросло до 13 человек

Фото: СК РФ

Число погибших в результате трагедии в ижевской школе выросло до 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета в понедельник, 26 сентября.

По информации ведомства, среди погибших шестеро взрослых и семеро детей. Также пострадал 21 человек, из них 14 детей и семеро взрослых.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Что известно о стрельбе в Ижевске к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».