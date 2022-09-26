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Синоптики пообещали москвичам дождливую и облачную погоду на этой неделе

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам дождливую и облачную погоду на этой неделе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Небольшие дожди и облачность ожидаются в столице с 27 сентября по 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 26 сентября.

Так, во вторник, 27 сентября, дневная температура составит от 11 до 13 градусов. Местами в городе возможен небольшой дождь.

На следующий день термометры покажут до 11 градусов тепла днем и 6–8 — ночью. При этом, кроме дождя, ожидается небольшая облачность.

Помимо этого, в четверг, 29 сентября, днем будет до 13 градусов, а ночью — от 7 до 9. Днем москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, местами прогнозируется небольшой дождь.

Под конец недели немного потеплеет. Днем будет от 12 до 17 градусов, ночью — до 12, передает официальный сайт мэра Москвы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в первой половине недели москвичей ждут дожди и низкие температуры.

До этого стало известно, что значительное похолодание ожидает жителей ряда российских регионов в ближайшие несколько дней. Непогода будет сопровождаться заморозками по ночам, осадками в виде мокрого снега и иными гололедными явлениями, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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