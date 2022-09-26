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«У всех слезы на глазах, носилки в крови»: очевидец — о трагедии в школе Ижевска

Рафаэль Залян

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«У всех слезы на глазах, носилки в крови»: очевидец — о трагедии в школе Ижевска
Фото: Стрингер/ТАСС

Трагедия произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром 26 сентября. Мужчина в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Об обстановке возле школы после стрельбы «Вечерней Москве» рассказал один из учащихся учебного заведения Даниил Иванов (фамилия и имя изменены — прим. «ВМ»).

По словам Иванова, когда прибывшие на место спасатели выносили из школы тела жертв стрелка, то сами не могли сдержать слез.

— Сейчас вышли пять пожарных, здоровые мужики, лет по 45. И у всех слезы на глазах. А в руках — носилки в крови, — рассказал собеседник, передавая слова друга, который видел все своими глазами.

Трагедия произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам.

Следственный комитет (СК РФ) сообщил, что жертвами стрельбы в ижевской школе стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых и семеро детей. Также пострадал 21 человек, включая 14 детей и 7 взрослых.

Злоумышленник покончил с собой. Позднее его личность установили. Им оказался Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник этой школы.

Подробнее о стрельбе в школе в Ижевске — в материале «ВМ».

Ижевск Эвакуация стрельба
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