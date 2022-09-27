Эскалатор на станции метро «Улица Горчакова» закроют на ремонт с 30 сентября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Улица Горчакова Карта всех событий

Ремонтные работы эскалатора, расположенного на станции «Улица Горчакова» серой ветки Московского метрополитена, проведут с 30 сентября по 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки во вторник, 27 сентября.

— С 30 сентября по 3 октября на станции метро «Улица Горчакова» (выход № 1) закроют на ремонт эскалатор, — сообщается на сайте московского метро.

До этого сообщалось о закрытии эскалатора на станции «Саларьево» Сокольнической линии столичного метро на период с 20 сентября по 21 октября по причине ремонтных работ.

Также заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о завершении проходки первого перегонного тоннеля между будущими станциями «Вавиловская» и «Новаторская» на центральном участке строящейся Троицкой линии метрополитена.

Кроме того, Андрей Бочкарев рассказал о возведении ограждающих конструкций основного котлована на строительной площадке будущей станции «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии метро (РАЛ).