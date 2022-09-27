Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач из Москвы рассказала о своем решении мобилизоваться добровольно

Лейла Алиева
Город
Врач из Москвы рассказала о своем решении мобилизоваться добровольно
Фото: Pixabay

Врач из Москвы Жанетта Бахова изъявила желание отправиться в зону проведения спецоперации, чтобы помочь своим коллегам.

— Я хотела давно помочь. Когда был коронавирус, мы тоже работали в госпитале. Когда объявили мобилизацию, я решила пойти помогать. Я поддерживаю тех, кто не убегает, а остается и помогает, — объяснила она в эфире телеканала «Москва 24».

До этого стало известно, что большинство мобилизованных в Белгороде прибыли в военкомат добровольцами, не дожидаясь, пока им придут повестки. Также в военкомат добровольно приехали офицеры запаса.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

При этом в Генштабе дали разъяснения по поводу частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры, которым до 50 лет, и старшие офицеры до 55 лет.

Врачи Мобилизация Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Все мнения
О проекте