Врач из Москвы рассказала о своем решении мобилизоваться добровольно

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Врач из Москвы Жанетта Бахова изъявила желание отправиться в зону проведения спецоперации, чтобы помочь своим коллегам.

— Я хотела давно помочь. Когда был коронавирус, мы тоже работали в госпитале. Когда объявили мобилизацию, я решила пойти помогать. Я поддерживаю тех, кто не убегает, а остается и помогает, — объяснила она в эфире телеканала «Москва 24».

До этого стало известно, что большинство мобилизованных в Белгороде прибыли в военкомат добровольцами, не дожидаясь, пока им придут повестки. Также в военкомат добровольно приехали офицеры запаса.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

При этом в Генштабе дали разъяснения по поводу частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры, которым до 50 лет, и старшие офицеры до 55 лет.