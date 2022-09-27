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Nord Stream: Разрушения на трех нитках «Северного потока» беспрецедентны

Евгений Белоусов
В мире
Nord Stream: Разрушения на трех нитках «Северного потока» беспрецедентны
Фото: EPA

Повреждения на нитках газопровода «Северный поток» носят беспрецедентный характер. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе компании Nord Stream AG.

— Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно, — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что все случаи произошли в один и тот же день, передает РИАМО.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия.

Аналогичная ситуация позже произошла на обеих нитках «Северного потока». На данный момент причины инцидента выясняются.

Позднее стало известно, что правительство Германии не исключает возможность диверсии на газопроводах «Северный поток».

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» обозначил возможные причины инцидента. По его словам, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы.

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