Стали известны первые результаты референдумов на участках в России

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Счетные комиссии опубликовали первые результаты референдумов, проведенных на участках в России, по вопросу вхождения Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Так, за вхождение Запорожья в состав РФ проголосовали 98,19 процента избирателей (18 процентов от общего числа голосов), за вхождение Херсонщины — 96,97 процента (14 процентов голосов), а за вхождение ЛНР и ДНР — 97,82 и 97,91 процента соответственно (13 и 14 процентов от общего числа голосов), передает РИА Новости.

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До конца дня 26 сентября голосование проходило адресно и на придомовых территориях, а в последний день открылись участки, где смогут проголосовать местные жители.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по окончании голосования на референдумах о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ ситуация в регионах кардинально изменится с юридической точки зрения.

По данным на 27 сентября, явка на референдум за первые четыре дня в Донецкой народной республике составила 86,89 процента, в Луганской народной республике — 83,61 процента, а в Запорожской и Херсонской областях — 66,43 и 63,58 процента соответственно.