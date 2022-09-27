СК сообщил, что стрелок из Ижевска получал пособие по инвалидности

Фото: СК РФ

Ижевский стрелок Артем Казанцев не работал и получал пособие, так как являлся инвалидом второй группы. Об этом сообщили в пресс-службе СК во вторник, 27 сентября.

На оперативном совещании, которое прошло в Ижевске под руководством председателя СК Александра Бастрыкина, обсуждалось уголовное дело, возбужденное по факту трагедии.

Во время озвучивания данных о стрелке следователи сообщили, что преподаватели, занимавшиеся с Казанцевым, характеризовали его как замкнутого ученика. Также было объявлено, что злоумышленник нигде не работал, но получал пособие в связи со статусом инвалида второй группы.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в понедельник, 26 сентября. Мужчина в черной одежде с нацистской символикой и балаклаве ворвался в школу во время занятий и начал стрелять. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

В результате трагедии погибли 17 человек, еще 24 пострадали. По факту преступления СК возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

27 сентября председатель СК Александр Бастрыкин прибыл в Ижевск, где осмотрел место преступления и поручил оценить действия ответственных лиц, допустивших стрельбу в школе.